Николай Макаров: Уверены в успешной организации ЧЕ по прыжкам на батуте в Баку

Российская делегация уверена в успешной организации Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и тамблингу (прыжки на акробатической дорожке), который пройдет в Баку.

Об этом в понедельник сказал руководитель российской делегации, президент Федерации прыжков на батуте России Николай Макаров, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"В Баку очень хорошая арена, очень профессиональный коллектив. У вас отличный зал, хороший опыт в организации соревнований. Уверен, что грядущие соревнования пройдут на высоком уровне", - сказал Макаров.

Коснувшись ожиданий от выступления российских спортсменов, Макаров отметил, что все спортсмены приехали в Баку за победой.

"Все гимнасты подготовлены хорошо, команда достаточно сильная. Мы представлены во всех дисциплинах и привезли в Баку 50 спортсменов. Приехали с самыми высокими намерениями и будем бороться за высокие места", - сказал он.

12-15 апреля в Баку пройдет XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, в котором ожидается участие в общей сложности более 400 гимнастов из 25 стран.

Турнир объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

В первые два дня соревнований пройдут квалификации по всем видам программы как среди юниоров, так и взрослых, а также финалы среди команд.

14 апреля гимнасты (юниоры и взрослые) выступят в квалификации как в индивидуальной, так и в синхронной программах. Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде. А в последний день соревнований будут известны имена медалистов во всех четырех видах программы (индивидуальные и синхронные прыжки на батуте, прыжки на акробатической дорожке и двойном мини-батуте).

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.