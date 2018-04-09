Лионель Месси назначен послом по ответственному туризму ООН

Аргентинский нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси назначен послом по ответственному туризму Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении организации, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, назначение было произведено генеральным секретарем UNWTO Зурабом Пололикашвили на стадионе "Камп Ноу" после субботнего матча "Барселона" - "Леганес".

"Путешествия всегда позволяли мне узнать другие культуры и общества, а также другие способы видеть мир, что, как я думаю, очень обогащает, - отметил 30-летний Месси. - Всемирная туристская организация ООН работает над тем, чтобы туризм стал источником развития. Я очень рад присоединиться к этой работе по содействию ответственному туризму".

По словам Пололикашвили, Месси - уникальный спортсмен и пример того, как сила воли и постоянная работа приносят хорошие результаты. "Большая честь, что Месси присоединяется к UNWTO и другим известным деятелям в продвижении позитивных ценностей и преимуществ, которые представляет туризм", - добавил генсек UNWTO.

Месси восемь раз становился чемпионом Испании в составе "Барселоны", пять раз обладателем Кубка Испании и четыре раза победителем Лиги чемпионов. Аргентинец является пятикратным обладателем "Золотого мяча". В составе сборной Аргентины он выиграл летние Олимпийские игры 2008 года в Пекине. Нападающий принимал участие в трех чемпионатах мира, лучший результат аргентинцы показали в 2014 году в Бразилии, когда завоевали серебряные медали, а Месси был признан лучшим игроком турнира.

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