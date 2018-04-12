Российская гимнастка: Чемпионат Европы в Баку организован на высоком уровне

Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку организован на очень высоком уровне, сказала в четверг журналистам российская гимнастка Полина Троянова.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

Гимнастка, впервые приехавшая в Баку, отметила, что ей очень понравился город, а также высокий уровень соревнований.

"Я впервые в Баку. Город очень красивый и чистый. Отдельно хочу отметить организацию. Все на очень высоком уровне. Спасибо за это организаторам. Отдельное спасибо залу за поддержку. Это заряжает на выступление", - сказала Троянова.

Рассказывая о своем выступлении, Троянова отметила, что осталась не очень довольна им.

"Выступлениями в квалификации осталась не очень довольна. Но, несмотря на не очень успешное выступление, смогла пройти в финал. Надеюсь, что там выступлю лучше. Это очень важно", - сказала гимнастка.

В четверг в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал первый день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В первый день ЧЕ пройдут квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди юниоров, а также по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых. Кроме того, в конце дня состоятся финальные соревнования по синхронным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек в возрастной категории юниоров.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Сельджан Магсудова, Рияд Аббасов и Михаил Малкин.

В XXVI Чемпионате Европы будут участвовать в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который будет длиться четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.