Российская гимнастка о Чемпионате Европы: Все просто великолепно

Соперники всегда сильные, но нужно настраиваться на хороший результат, сказала российская гимнастка Анна Коробейникова после выступления на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, который стартовал в четверг в Баку.

"У нас пока были только предварительные соревнования, поэтому не могу говорить, как оцениваю свое выступление. Очень помогают болельщики, своей поддержкой настраивают спортсменов на хорошее выступление", - сказал Trend российская гимнастка.

Спортсменка положительно оценила организацию соревнований, подчеркнув, что ей очень нравится, как проходит чемпионат в Баку и отношение всех, кто занимается организацией.

"Все просто великолепно. У меня было время прогуляться по городу, я побывала на набережной, Баку - прекрасный", - добавила она.

В первый день ЧЕ проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди юниоров, а также по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых. Кроме того, в конце дня состоятся финальные соревнования по синхронным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек в возрастной категории юниоров.

Азербайджан в первый день соревнований представляют Сельджан Магсудова, Рияд Аббасов и Михаил Малкин.