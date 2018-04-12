Российская гимнастка о Чемпионате Европы: Все просто великолепно
Соперники всегда сильные, но нужно настраиваться на хороший результат, сказала российская гимнастка Анна Коробейникова после выступления на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, который стартовал в четверг в Баку.
"У нас пока были только предварительные соревнования, поэтому не могу говорить, как оцениваю свое выступление. Очень помогают болельщики, своей поддержкой настраивают спортсменов на хорошее выступление", - сказал Trend российская гимнастка.
Спортсменка положительно оценила организацию соревнований, подчеркнув, что ей очень нравится, как проходит чемпионат в Баку и отношение всех, кто занимается организацией.
"Все просто великолепно. У меня было время прогуляться по городу, я побывала на набережной, Баку - прекрасный", - добавила она.
В первый день ЧЕ проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди юниоров, а также по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых. Кроме того, в конце дня состоятся финальные соревнования по синхронным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек в возрастной категории юниоров.
Азербайджан в первый день соревнований представляют Сельджан Магсудова, Рияд Аббасов и Михаил Малкин.
Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.
Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.