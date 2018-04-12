Прошла церемония награждения победителей и призеров Чемпионата Европы по прыжкам на батуте в Баку - ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня в Баку на Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения победителей и призеров Чемпионата Европы по прыжкам на батуте среди мужчин и женщин в командных выступлениях в возрастной категории "юниоры", передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В командных соревнованиях среди девочек "золото" завоевала сборная России. Второе место у сборной Беларуси, а бронзовые медали достались команде Греции.

В командных выступлениях среди юношей победу одержали гимнасты из Беларуси. "Серебро" у команды из Великобритании, а третье место на пьедестале досталось сборной России.

В церемонии награждения приняли участие министр молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов, президент техкома UEG по прыжкам на батуте Владимир Земан, вице-президент Национального олимпийского комитета Азербайджана Чингиз Гусейнзаде, президент техкома FIG по прыжкам на батуте Хорст Кунце, член техкома UEG Мариэла Стойчева и депутат Милли Меджлиса Фуад Мурадов.