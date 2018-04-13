Защитник запустил мяч за шиворот своему вратарю и лишил команду трофея - ВИДЕО

Аргентинский защитник футбольного клуба "Толука" Сантьяго Гарсия перебросил собственного вратаря на последних минутах финала Кубка Мексики против клуба "Некакса", передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Видео автогола опубликовано на Youtube-канале Resumen Mx.

Матч прошел в ночь на 12 апреля. На 87-й минуте встречи при счете 0:0 Гарсия попытался перехватить верховую передачу в свою штрафную и срезал мяч в собственные ворота. После ошибки 29-летнего аргентинца футболисты "Толуки" не сумели отыграться. Два игрока получили прямые красные карточки в добавленное арбитром время.

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