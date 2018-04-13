Стали известны результаты жеребьевки Лиги Европы

В полуфинальных матчах футбольной Лиги Европы мадридский "Атлетико" сыграет с лондонским "Арсеналом", а французский "Марсель" - со швейцарским "Зальцбургом".

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, жеребьевка полуфинальных пар прошла в пятницу в швейцарском Ньоне. Первые матчи 1/2 финала будут сыграны 26 апреля, ответные - 3 мая. Дома начнут свои матчи "Марсель" и "Арсенал".

Финал состоится 16 мая в Лионе. Хозяином будет победитель встречи "Марсель" - "Зальцбург".

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