Российский гимнаст: Азербайджанские болельщики всегда очень тепло встречают спортсменов

Азербайджанские болельщики всегда очень тепло встречают спортсменов, сказал Trend в пятницу после выступления на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке российский гимнаст Михаил Мельник, передает Day.Az.

"Болельщики в Азербайджане всегда очень поддерживают спортсменов из всех стран. В нашу делегацию вошли 80 человек, и думаю, что они поддержат всех участников команды. Касаясь своего выступления, могу сказать, что сделал все процентов на 75, но в принципе доволен. Был небольшой мандраж, наверное, не хватило уверенности, и в первом упражнении и во втором начал хорошо, а концовка немного не удалась", - рассказал Мельник.

Российский спортсмен отметил, что ему очень понравилась церемония открытия Чемпионата Европы.

"Я уже четвертый раз приезжаю в Баку, и каждый раз церемония открытия соревнований - это праздник. Добавлю, что для спортсменов созданы все условия, очень приятно выступать на такой гимнастической арене", - добавил Мельник.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлится четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.