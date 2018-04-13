Португальская гимнастка: Азербайджан всегда очень гостеприимно принимает спортсменов

Азербайджан всегда очень гостеприимно принимает спортсменов, сказала в пятницу Trend португальская гимнастка Анна Ренте после квалификационных выступлений в прыжках на батуте в рамках XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, передает Day.Az.

"Я очень рада вновь вернуться в Баку. Мне очень нравится Азербайджан, потому что нас всегда очень гостеприимно принимают совершенно замечательные люди. Соревнования здесь проходят очень хорошо, и мы чувствуем поддержку зрителей, которые болеют за каждого спортсмена. Это приятно", - сказала Анна Ренте.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлится четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также пройдут полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.