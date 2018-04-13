Александр Барабанов: Призываю всех приводить детей смотреть соревнования Чемпионата Европы

Призываю всех приводить своих детей, чтобы они посмотрели соревнования Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, сказал в пятницу Trend заслуженный тренер Азербайджана по академической гребле Александр Барабанов, пришедший поболеть за азербайджанских спортсменов, передает Day.Az.

"Увидел соревнования по телевизору, и очень захотелось придти и посмотреть вживую. Могу сказать, что тут отличный зал, прекрасное восприятие и организация, чистота и аккуратность. Призываю всех приводить детей, учащихся спортшкол, считаю, что тренеры должны даже отменять тренировки и приводить воспитанников посмотреть соревнования чемпионата. Считаю, лучше один раз посмотреть на больших мастеров спорта, чем провести тренировку", - отметил Барабанов.

В пятницу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал второй день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования по прыжкам на батуте среди взрослых, по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров, а также командные финалы по прыжкам на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди юниоров и по прыжкам на батуте среди взрослых.

Азербайджан во второй день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Тофиг Алиев, Фарид Мустафаев, Эльнур Мамедов, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который продлится четыре дня на арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединит четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Согласно формату соревнований чемпионатов Европы и мира, по которому в индивидуальной программе соревнования состоят из двух квалификационных раундов, в рамках чемпионата в индивидуальной программе до финалов также проходят полуфиналы среди 24 гимнастов, показавших лучший результат в первом раунде.

Чемпионат Европы примечателен тем, что юниоры именно в Баку смогут завоевать лицензии на Юношеские Олимпийские игры 2018 года, а взрослые гимнасты - на Европейские игры 2019 года.