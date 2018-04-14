Шведские гимнастки: Баку оставляет прекрасные впечатления

Баку оставляет только прекрасные впечатления, сказали Trend в субботу шведские гимнастки София Редман и Линнеа Ларссон, передает Day.Az.

"Мы довольны своим выступлением в синхронных прыжках. Вначале нервничали, но побороли волнение и выступили неплохо и рады результату", - сказали девочки.

Они также отметили высокий уровень организации соревнований.

"Организация очень хорошая. Это наш первый Чемпионат Европы, и Баку оставляет только прекрасные впечатления. Мы были в Старом городе, там очень красиво, понравились древние здания и башенки", - сказали гимнастки.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.