Лучшие моменты третьего дня Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке - ФОТОРЕПОРТАЖ

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики проходит третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям лучшие моменты третьего дня чемпионата.