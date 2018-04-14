Лучшие моменты третьего дня Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке - ФОТОРЕПОРТАЖ
14 апреля 2018 15:57 115
В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики проходит третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.
В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.
Day.Az со ссылкой на Trend представляет читателям лучшие моменты третьего дня чемпионата.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!