Турецкие гимнастки: Болельщики Чемпионата Европы в Баку нас очень поддерживают

Турецкие спортсменки Сила Муслук и Невал Кагнычы довольны своим выступлением на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку.

"Мы постарались собраться и сделать все как нужно, и думаем, что все получилось", - сказали они Trend.

Спортсменки также подчеркнули, что первый раз приехали в Баку и очарованы городом, передает Day.Az.

"Это наш первый визит в Баку. Город очень красивый, люди гостеприимные, все стараются нас поддержать. Куда бы мы ни пошли, все нам помогают, что-то подсказывают", - сказала Сила Муслук.

"Баку действительно прекрасный город. Приятно, что у нас тут нет языкового барьера, мы все понимаем, и нас все понимают. Болельщики очень поддерживают, сильно аплодируют, это делает нас счастливыми", - добавила Невал Кагнычы.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня пройдут квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.