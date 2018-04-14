Азербайджан оказался для нас очень приятной неожиданностью - маскоты XXVI Чемпионата Европы

XXVI Чемпионат Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, проходящий в Баку с 12 по 15 апреля, наряду с захватывающими выступлениями спортсменов, непременно запомнится зрителям атмосферой веселья и праздника, которую в костюме официального маскота чемпионата - Гур-Гура создали два профессиональных актера Скотт Хесингтон (Scott Hesington) и Бэрри Андерсон (Barry Anderson).

Талисманы - не редкость в спортивной среде, но именно Хесингтон и Андерсон подняли работу в этом качестве на совершенно новый уровень. В частности, Хесингтон на протяжении 24-х лет исполнял роль талисмана в различных дисциплинах, но больше всего запомнился своей карьерой в НБА, где в разные годы примерял костюм дракона по прозвищу Стафф из "Орландо Меджик" и коня по кличке Хупер в "Детройт Пистонс". После карьеры в НБА, ознаменованной различными наградами, Хесингтон покинул баскетбольную сферу, чтобы продолжить карьеру каскадера на телевидении в Нью-Йорке и открыть собственное дело.

Вместе с тем Андерсон известен по своей работе в роли быка Бенни из "Чикаго Буллз". За его плечами - 17-летняя деятельность в роли маскота, отмеченная наградами Forbes, USA Today, ESPN. Он покинул "Чикаго Буллз" два года назад, чтобы путешествовать по миру и осуществлять волонтерскую деятельность по работе с детьми в Юго-Восточной Азии.

В беседе с Trend Андерсон и Хесингтон рассказали о своих впечатлениях о Баку, Национальной арене гимнастики, а также о своем образе, передает Day.Az.

- Вы привносите много веселья в это соревнование. Вы впервые принимаете участие в гимнастических турнирах?

Бэрри Андерсон: Да, это впервые. Я не так много знаю о гимнастике. Скот раньше преподавал гимнастику, поэтому он больше знает о соревнованиях и технических деталях, но я не думаю, что принимал участие в гимнастических соревнованиях такого уровня в качестве маскота. Это, кстати, является для нас серьезным вызовом, так как необходимо изучить и выучить правила соревнования, которые, кстати, сильно отличаются от баскетбола. Мы не должны бегать вокруг батута во время выступления гимнастов. Также нужно знать, когда можно шуметь, когда нужно быть смешным, а когда серьезным. Это занимает несколько дней.

- Что вас больше всего удивило в Баку? То есть, какие у вас были чувства, когда вы только узнали, что приедете сюда, и что вы почувствовали, приехав в город и увидев публику в зале?

Бэрри Андерсон: Азербайджан не такая известная страна в западном мире. Мы не знали много о стране. Думаю, что у нас обоих были самые ошибочные представления об Азербайджане и Баку. Мы не думали, что город будет таким современным и таким развитым. Мы много участвовали в международных соревнованиях, большинство городов, арен, которые мы посещали, не были современными и развитыми. Поэтому мы думали, что так же будет и в Азербайджане. Но когда мы приехали сюда, мы оба были шокированы, начиная с той секунды, когда мы приземлились в аэропорту - он великолепен. Очень понравились здания, архитектура - мы никогда не видели ничего подобного. Еще одним шоком стала арена. Мы не думали, что попадем в настолько современную и великолепную арену. Это стало большим сюрпризом для нас.

Скотт Хесингтон: Нас шокировало гостеприимство, с которым мы столкнулись. Как сказал Бэрри, мы много выступали по всему миру. Редко где нас встречали чуть ли не красной дорожкой и VIP-условиями. Мы здесь уже три дня, живем в замечательном отеле, нас вкусно кормят, за нами ухаживают. Все настолько милые, приятные и дружелюбные. Вы знаете, на некоторых аренах в США люди более агрессивные. Но здесь все очень милые. Мы не знали, куда мы едем, но в итоге мы попали в замечательное место с замечательными людьми.

- Во время соревнования вы часто контактируете с детьми в зале. Как они реагируют на вас? Чем отличаются азербайджанские дети от американских?

Бэрри Андерсон: Дети в Азербайджане реагируют на нас совершенно по-другому. Культуру народа можно увидеть в детях. Здесь мы столкнулись с большим уважением, а также восхищением. Они великолепны. Иногда в других городах мы встречаемся с агрессией со стороны детей. Они могут хватать тебя, пытаться что-нибудь оторвать.

Скотт Хесингтон: Здесь у детей больше хороших манер. Может, только в Китае мы встречали что-то подобное. Обычно нас кусают, хватают за хвосты, за волосы.

- Вы оба - известные звезды Национальной баскетбольной ассоциации (NBA). В чем отличие выступлений на баскетбольных соревнованиях и на гимнастике?

Скотт Хесингтон: Спорт в США - это не только спорт, это еще и развлечение. В США спорт является центральной частью шоу, но там задействованы свет, музыка, различные эффекты, графика, танцоры, маскоты. Это привлекает людей - не только тех, кто знает баскетбол, но и тех, кто приходит развлечься. Здесь же нам приходится больше вгонять себя в рамки соревнования.

- Расскажите, что вы думаете о своем персонаже - Гур-гуре?

Бэрри Андерсон: Нам нравится реакция на этого маскота. Мы должны дожидаться реакции публики на наши действия. Это длительный процесс. Образ не создается в один момент. Его развитие зависит от публики - что можно делать, что нельзя, как можно шутить и как нельзя. Мы все еще узнаем свой образ. Но из-за того, что он нравится фанатам, он нравится и нам. Это была идея Федерации - создать маскота в виде лягушки. Мы же помогали им с дизайном костюма и формированием финального образа.

- Со стороны ваша работа выглядит как большое приключение. А каково это на самом деле?

Бэрри Андерсон: Как уже отметил Скотт, мы учимся на месте. Мы приезжаем в неизвестное для нас место, мы не знаем фанатов. Каждый наш выход на сцену - это новый урок. Мы возвращаемся в комнату и придумываем новые действия, у нас новые идеи. Каждый наш выход на сцену порождает у нас вопросы - можем ли мы шутить с судьями, со спортсменами или детьми. Мы стараемся всегда найти грань, через которую нельзя переступать. Мы стараемся навести мосты между людьми и маскотом. И это настоящее приключение, это как открывать новые материки или исследовать джунгли. Мы можем строить планы, но, выходя на сцену, нам приходится очень часто отбрасывать их в сторону и импровизировать. Потому что ты можешь контролировать только себя, но ты не можешь отвечать за действия сотен или тысяч людей. А попадание в поток и импровизация являются настоящим приключением.

- Приехали бы в Баку еще раз, если бы вам предоставился такой шанс?

Скотт Хесингтон: Ну, это зависит от того, понравится ли наша работа Федерации и захотят ли они работать с нами дальше. Но если бы это зависело только от нас, мы бы хотели приезжать в Баку неоднократно - нам здесь очень понравилось.