Неймар рассчитывает вернуться на поле через месяц

14 апреля 2018 17:27

Нападающий футбольного клуба "ПСЖ" Неймар рассказал о ходе своего восстановления после травмы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, бразилец отметил, что мне еще остается месяц восстановления, я делаю успехи, все проходит хорошо.

Главный тренер парижан Унаи Эмери сообщил, что 26-летний форвард имеет шансы вернуться на поле в концовке нынешнего сезона.

"Неймар скоро должен вернуться. Последние результаты обследований показали, что все хорошо.

Восстановившись, Неймар, естественно, захочет играть. Возможно, у него будут шансы сыграть в текущем сезоне. Надеемся на это", - отметил Эмери.

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