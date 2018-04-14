Украинский спортсмен: У азербайджанских гимнастов очень высокий уровень

У азербайджанских гимнастов очень высокий уровень, сказал в субботу Trend в рамках Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-трампе и акробатической дорожке украинский гимнаст Антон Давыденко, передает Day.Az.

"Я второй раз в Баку, и мне тут нравится все - и проживание, и организация соревнований, и зал, и условия, а снаряды просто отличные. В целом Баку организовал очень сильный Чемпионат Европы, здесь лучшие спортсмены, конкуренция за медали невероятно высокая, поскольку и уровень гимнастов такой же высокий", - сказал он.

По словам спортсмена, поддержка зрителей очень помогает выступать.

"Здешние болельщики очень круто поддерживают, заряжают энергией. Но хотелось бы попросить их вести себя несколько сдержаннее во время синхронных выступлений, так как нам важно услышать партнера", - добавил Давыденко.

Также украинский гимнаст позитивно отозвался об азербайджанских гимнастах.

"Это наши друзья, мы о них очень хорошего мнения, их уровень очень высокий, мы конкурируем вполне на равных, и, надеюсь, будем конкурировать еще долго", - сказал Давыденко.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.