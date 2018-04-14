Илья Гришунин: Федерация гимнастики Азербайджана в организации соревнований учитывает все до мелочей

Уровень проведения в Азербайджане спортивных соревнований очень высокий, сказал в субботу Trend после выступления на XXVI Чемпионате Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке азербайджанский гимнаст Илья Гришунин, передает Day.Az.

"Уровень проведения в нашей стране спортивных соревнований настолько высокий, что я даже не знаю, осмелится ли кто-то поднять планку выше, думаю - нет", - добавил спортсмен.

По словам Гришунина, ему очень комфортно выступать в Национальной арене гимнастики.

"Мне комфортно не потому, что это дом, здесь потрясающая атмосфера, прекрасно поддерживают болельщики. На сегодняшний день задача выполняется, будем надеяться, что вечером удастся попасть в финал, в восьмерку сильнейших", - сказал он.

Гимнаст рассказал, что спортсменам из других стран, участвующим в чемпионате, очень нравится, как все организовано.

"Впечатлений настолько много, что некоторые даже не могут их описать. Приятно это слышать, приятно, что Федерация гимнастики Азербайджана настолько тонко подходит к организации соревнований, учитывая все до мелочей. Всем спортсменам удобно и комфортно, они не испытывают лишнего напряжения", - подчеркнул Илья Гришунин.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.