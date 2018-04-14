Немецкий гимнаст: Церемония открытия ЧЕ по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку была потрясающей
Церемония открытия Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке в Баку была потрясающей, сказал Trend в субботу немецкий гимнаст Кайо Лаукстерманн, передает Day.Az.
По его словам, ему нравится, как Азербайджан организовал данный чемпионат.
"Федерация гимнастики Азербайджана проделала отличную работу, все прекрасно организовано. В четверг была потрясающая церемония открытия, а идея с маскотами-лягушками просто отличная", - сказал Лаукстерманн.
Он отметил, что впервые находится в Азербайджане и ему здесь очень нравится.
"Здорово видеть, как выступает столько гимнастов из разных стран, это мотивирует меня, помогает выступить лучше", - сказал немецкий гимнаст.
В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.
Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.
Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.
В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.