Португальская спортсменка: Бакинские болельщики своей поддержкой мотивируют гимнастов хорошо выступить

Бакинские болельщики своей поддержкой мотивируют гимнастов хорошо выступить, сказала Trend в субботу португальская спортсменка Жоана Абрантес, передает Day.Az.

"Атмосфера в зале замечательная, болельщики очень хорошо нас поддерживают, и это мотивирует на выступление", - сказала Абрантес.

Она также отметила, что выступление в Баку дало ей очень важный опыт, и поблагодарила Федерацию гимнастики Азербайджана за высокий уровень организации чемпионата.

"Мы даже не ожидали такого уровня проведения соревнований, все просто замечательно", - сказала Абрантес.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.