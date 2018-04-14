Определились финалисты по прыжкам на батуте в рамках Чемпионата Европы в Баку

В субботу в Баку на Национальной арене гимнастики определились финалисты соревнований по прыжкам на батуте среди мужчин в рамках XXVI Чемпионата Европы.

По итогам полуфинала в финал соревнований прошли французские гимнасты Аллан Моранте и Себастьян Мартини, россияне Дмитрий Ушаков и Михаил Мельник, белорусский спортсмен Микита Ильиных, представитель Португалии Диого Ганчиньо, Кирило Сонн из Германии и поляк Артур Закржевски.

Азербайджанский гимнаст Илья Гришунин набрал в полуфинале 58,620 балла и, заняв девятое место, стал первым резервистом в финале. Гришунин сможет принять участие в финале, если кто-то из первой восьмерки спортсменов не выйдет завтра на соревнования.

В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.

Азербайджан в третий день соревнований представляют Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.