Азербайджанские гимнастки вышли в финал в соревнованиях по синхронным прыжкам на батуте в рамках Чемпионата Европы
Азербайджанские гимнастки Светлана Макштарева и Вероника Земляная вышли в финал в соревнованиях по синхронным прыжкам на батуте в рамках XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке, проходящем в Баку.
По итогам квалификации, азербайджанские гимнастки набрали 84,450 балла и заняли третье место.
В финал также вышли пары из Беларуси, Украины, Нидерландов, Португалии, Грузии, Франции и Болгарии.
В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики прошёл третий день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.
Сегодня состоялись квалификационные соревнования синхронных пар по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров, финал среди мужских и женских команд в прыжках на двойном мини-батуте и на акробатической дорожке среди взрослых, а также полуфиналы по прыжкам на батуте среди взрослых и юниоров.
Азербайджан в третий день соревнований представляли Илья Гришунин, Руслан Агамиров, Вероника Земляная, Светлана Макштарева и Сельджан Магсудова.
В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.
(Автор: Анвар Мамедов)Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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