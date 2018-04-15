Арбитру матча "Реал" – "Ювентус" угрожают расправой
Английский футбольный арбитр Майкл Оливер, судивший ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между мадридским "Реалом" и туринским "Ювентусом", получает угрозы в свой адрес после назначения пенальти в ворота итальянцев и удаления основного голкипера команды Джанлуиджи Буффона, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
Сообщается, что угрозы начали сыпаться на арбитра после того, как номер телефона его жены Люси оказался в соцсетях. Супруга Оливера также является судьей и работает на матчах местной суперлиги, отмечает ТАСС. Сейчас семья арбитров переживает настоящую травлю. В соцсетях публикуются тексты оскорбительного характера, в том числе с угрозой расправы. Угрозы приходят и по почте. Кроме того, одной из целей хулиганов стал дом супругов, в парадную дверь которого зачастую стучат, употребляя при этом ненормативную лексику. Английская полиция уже начала расследование по данным эпизодам.
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