Российская гимнастка: Атмосфера на Чемпионате Европы в Баку просто замечательная

Очень понравился зал гимнастической арены в Баку, соревнования проходят красочно и ярко. Об этом сказала Trend российская гимнастка Дана Садкова, выигравшая "золото" в командных соревнованиях на Чемпионате Европы по прыжкам на мини-батуте в Баку, передает Day.Az.

"Эмоции переполняют, много работы проведено перед стартом, но у нас все получилось. Мне на Чемпионате Европы в Баку нравится все, атмосфера в зале просто замечательная. Я впервые приехала в Баку и могу сказать, что город невероятно красивый. Расскажу друзьям о Баку и соревнованиях, о том, как здесь все организовано", - отметила Дана Садкова.

Российская гимнастка добавила, что возможно еще раз приедет в Баку просто отдохнуть.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.