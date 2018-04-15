В Баку стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке - ФОТО

В Баку 15 апреля стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В последний день турнира станут известны имена медалистов по четырем видам сорвевнований.

Азербайджан на соревнованиях среди мужчин представляют синхронная пара Илья Гришунин и Руслан Агамиров, среди женщин - Светлана Макштарева и в Вероника Земляная.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.