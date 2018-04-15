Азербайджанская гимнастка стала пятой на Чемпионате Европы в Баку

Азербайджанская гимнастка Сельджан Магсудова заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам на двойном мини-батуте среди юниорок в рамках XXVI Чемпионата Европы в Баку. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В финале Сельджан набрала 63,900 балла.

Золотую медаль соревнований завоевала Меланиа Родригес из Испании, "серебро" досталось Александре Бонарцевой из России, а третье место заняла представительница Португалии Сара Гвидо.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

Азербайджан сегодня представят две синхронные пары - Илья Гришунин и Руслан Агамиров среди мужчин, Светлана Макштарева и Вероника Земляная среди женщин, а также Сельджан Мусаева на двойном мини-батуте.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.