Победитель ЧЕ: Федерация гимнастики Азербайджана обеспечила одну из лучших организаций соревнований

Федерация гимнастики Азербайджана обеспечила одну из лучших организаций соревнований, которые я видел, сказал Trend в воскресенье британский гимнаст Джейдон Пэддок, который стал чемпионом Европы по тамблингу среди юниоров, передает Day.Az.

"У меня нет слов, я очень рад этой золотой медали. Это были самые сложные соревнования, в которых я принимал участие, и я счастлив, что мне удалось сделать все, как планировалось", - сказал Пэддок.

По его словам, Федерация гимнастики Азербайджана обеспечила одну из лучших организаций соревнований, которые он видел.

"Все проходит четко по графику, без задержек. Не было никаких проблем на тренировках, с размещением и на самой арене", - сказал британец.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

Азербайджан сегодня представят две синхронные пары - Илья Гришунин и Руслан Агамиров среди мужчин, Светлана Макштарева и Вероника Земляная среди женщин, а также Сельджан Мусаева на двойном мини-батуте.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.