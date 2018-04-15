Португальский гимнаст: Для меня счастье выиграть медаль на Чемпионате Европы в Баку

Для меня счастье выиграть медаль на Чемпионате Европы в Баку, сказал Trend в воскресенье португальский гимнаст Диого Вилела, выигравший "серебро" с соревнованиях по тамблингу среди юниоров, передает Day.Az.

По его словам, на прошлом европейском первенстве Вилела занял седьмое место, и он доволен прогрессом.

"Для меня большое счастье выиграть медаль на этом чемпионате. Будем двигаться дальше", - сказал Вилела.

Он добавил, что организация соревнований ему очень нравится.

"Все организовано прекрасно, я в восторге. Болельщики очень поддерживают всех без исключения гимнастов, это здорово",- сказал Вилела.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

Азербайджан сегодня представят две синхронные пары - Илья Гришунин и Руслан Агамиров среди мужчин, Светлана Макштарева и Вероника Земляная среди женщин, а также Сельджан Мусаева на двойном мини-батуте.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.