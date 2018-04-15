Голландский гимнаст: На Чемпионате Европы в Баку все просто отлично

"Это первый раз, когда я выступаю не в командных соревнованиях, и я получил медаль. Так что, безусловно, я рад", - сказал Абрахамс.

Он отметил очень хорошую организацию турнира в Баку.

"Я не понаслышке знаю, как здесь здорово устраивают турниры, ведь это мой второй визит в Азербайджан. Все сделано по высшему разряду, высококлассное оборудование, все отлично", - сказал Абрахамс.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.