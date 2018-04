"Рома" троллит "Барселону" в социальных сетях после сенсационной победы

"Рома" через Twitter поздравила "Барселону" с рекордной 39-матчевой беспроигрышной серией в чемпионате Испании. В матче 32-го тура "Барселона" дома переиграла "Валенсию" со счетом 2:1. Команда упрочила лидерство в Примере, опережая "Атлетико" на 14 очков, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Барселона" превзошла достижение "Реал Сосьедад", который в 1979-1980 годах провел 38 матчей подряд без поражений.

Римский клуб ретвитнул запись из аккаунта каталонцев и добавил такой комментарий: "Невероятное достижение классного клуба. Поздравляем с новым рекордом".

An incredible achievement by a classy club. Congratulations on the new record @FCBarcelona