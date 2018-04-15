Азербайджанские гимнастки: Безумно рады выиграть медаль на домашнем ЧЕ

Осознание серебряной медали Чемпионата Европы пока не пришло, сказали Trend в воскресенье азербайджанские гимнастки Светлана Макштарева и Вероника Земляная, выигравшие серебро на Чемпионате Европы по прыжкам на батуте в Баку в синхронных упражнениях, передает Day.Az.

"Мы безумно рады выиграть медаль на домашнем ЧЕ. Пока даже осознали это, может быть через неделю придет понимание. Уже четвертый старт, когда занимаем второе место. Надеемся, дальше будет лучше", - сказали гимнастки.

Следующий старт - Кубок мира в Италии, добавили девочки.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики стартовал последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня проходят индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

Азербайджан сегодня представят две синхронные пары - Илья Гришунин и Руслан Агамиров среди мужчин, Светлана Макштарева и Вероника Земляная среди женщин, а также Сельджан Мусаева на двойном мини-батуте.

В XXVI Чемпионате Европы участвуют в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длится четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.