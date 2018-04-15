"Реал" готов судиться с теми, кто говорит о "воровстве" победы над "Ювентусом"

Мадридский "Реал" готов подать в суд на тех, кто будет утверждать, что футбольный клуб нечестным путем завоевал путевку в полуфинал Лиги чемпионов, сообщают испанские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Как отмечает издание abc.es, руководство "Королевского клуба" разозлила кампания по дискредитации "сливочных", которая организована в Испании и за рубежом. Так, в "Реале" недовольны тем, что СМИ и частные лица говорят о выходе команды в полуфинал как об "ограблении".

В клубе не хотят мириться с тем, что люди упоминают слово "воровство", когда говорят об итогах четвертьфинального противостояния с "Ювентусом", поскольку такие утверждения ставят под сомнение честь и достоинство клуба и его руководителей, а также арбитров. Действующие победители Лиги чемпионов изучают возможность обратиться в суд, отмечает издание.

"Реал" проиграл дома "Ювентусу" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:3, но по сумме двух встреч (первый матч - 3:0) пробился в полуфинал. Единственный гол в ответном матче, который и вывел мадридцев в следующую стадию турнира, был забит с пенальти, который арбитр назначил в компенсированное ко второму тайму время. Также в эпизоде с 11-метровым британский судья удалил за споры голкипера и капитана туринцев Джанлуиджи Буффона.

Ранее стало известно, что жена удалившего Буффона арбитра получает угрозы и даже сменила номер телефона.

После матча "Реал" - "Ювентус" голкипер итальянского клуба заявил, что арбитр Майкл Оливер "уничтожил все мечты" "Ювентуса", отметив, что у него "мусорное ведро в груди вместо сердца".