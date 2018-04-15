Прошла церемония награждения очередных призеров Чемпионата Европы в Баку - ФОТО

В воскресенье в Баку на Национальной арене гимнастики прошла церемония награждения призеров в соревнованиях по индивидуальным прыжкам на батуте среди мальчиков и девочек, прыжкам на двойном мини-батуте среди женщин и по тамблингу среди мужчин.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Trend.

В соревнованиях по индивидуальным прыжкам на батуте среди девочек золотую и серебряную медаль завоевали представительницы Беларуси Катерина Ершова и Анастасия Столярова соответственно, а бронза досталась гречанке Анастасии Пападмитриу.

В соревнованиях по индивидуальным прыжкам на батуте среди мальчиков первое место также досталось представителю Беларуси Ивану Литвинович, а второе и третье места - представителям Великобритании Кори Волксу и Эндрю Стампу соответственно.

В соревнованиях по прыжкам на двойном мини-батуте тройка призеров выстроилась соответствующим образом - Кирсти Вэй (Великобритания), Полина Троянова (Россия) и Лина Сьеберг (Швеция).

По прыжкам на акробатической дорожке чемпионом стал Михаил Малкин, второе место занял датчанин Расмус Стеффенсен, а третье - Вадим Афанасьев из России с результатом в 76,300 балла.

Медали вручили вице-президент Федерации гимнастики Азербайджана Алтай Гасанов, президент Европейского гимнастического союза (UEG) Фарид Гаибов, вице-президент UEG Рудольф Хедигер, члены технического комитета UEG по батутной гимнастике Мариэлла Стойчева, Патрик Зигфрид, Бабет Ван Ветеринг и Ирина Караваева, член исполкома UEG Эрик Могенсен, главный тренер сборной Азербайджана по батутной гимнастике Владимир Шуликин, член исполкома Федерации гимнастики Азербайджана Мариана Василева, менеджер Федерации гимнастики Азербайджана Мехман Алиев и директор Национальной арены гимнастики Максуд Фарзуллаев.