Тренер сборной Азербайджана: Мы все ждали, что Михаил Малкин выиграет золотую медаль

Мы все ждали, что Михаил Малкин выиграет золотую медаль.

Как передает Day.Az, об этом Trend в воскресенье сказал главный тренер сборной Азербайджана по тамблингу Адиль Гусейнзаде.

Напомним, что азербайджанский гимнаст Михаил Малкин завоевал золотую медаль Чемпионата Европы по прыжкам на акробатической дорожке.

"Честно говоря, мы все ждали, что Михаил Малкин выиграет золотую медаль, потому что у него очень хорошая техника и хорошее исполнение. Он соревновался сам с собой, если он делает свою программу, как умеет, то он конечно должен выиграть. К чему шли - всего добились", - отметил Гусейнзаде.

Главный тренер сборной Азербайджана по тамблингу также рассказал, как настраивает спортсмена на победу.

"Я ему говорю, ты лучший, верь в это, но, он и сам знает. Единственное, за что сегодня переживал, это чтобы Михаил справился с волнением", - добавил тренер.

Как подчеркнул Адиль Гусейнзаде, все зарубежные гости в восторге от организации Чемпионата в Баку. "Зарубежным гостям нравится все, наши соревнование отличаются от всех. Все в восторге, многие даже не ожидали такого", - сказал Гусейнзаде.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики прошел последний день соревнований XXVI Чемпионата Европы по прыжкам на батуте, двойном мини-батуте и акробатической дорожке.

Сегодня прошли индивидуальные финальные соревнования взрослых и юниоров по всем трем дисциплинам.

Азербайджан сегодня представили две синхронные пары - Илья Гришунин и Руслан Агамиров среди мужчин, Светлана Макштарева и Вероника Земляная среди женщин, а также Сельджан Мусаева на двойном мини-батуте.

В XXVI Чемпионате Европы участвовали в общей сложности 420 гимнастов из 25 стран. Турнир, который длился четыре дня в арене, ставшей родной для многих гимнастов, объединил в себе четыре вида соревнований - прыжки в индивидуальной программе и в составе синхронных пар, а также прыжки на акробатической дорожке (тамблинг) и двойном мини-батуте.