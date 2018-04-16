Футболист рискнул собственной головой ради мяча - ВИДЕО

Полузащитник "Атлетико Минейро" Густаво Бланко совершил необычный подкат в матче бразильской серии А против "Васко да Гама". Видео эпизода с участием бразильца размещен в Twitter-аккаунте Espora 13.

В первом тайме противостояния Бланко бросился головой вперед в ноги защитника "Васко да Гама" Энрике. Бразильцу удалось без нарушений выбить мяч у игрока соперника за пределы поля, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

На 30-й минуте матча Бланко заменили. "Атлетико Минейро" проиграл соперникам со счетом 1:2. Чемпионат Бразилии стартовал 14 апреля. После поражения в первом же туре "Атлетико Минейро" разместился на 15-й строчке турнирной таблицы.

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