"Барселона" упустила победу над "Сельтой" после гола рукой - ВИДЕО
В чемпионате Испании стартовал 33 тур. В одном из поединков "Барселона" гостила в Виго у местной "Сельты". Подопечные Эрнесто Валверде не смогли увезти со стадиона "Балаидос" три очка, довольствовавшись ничьей со счетом 2:2, передает Day.Az со ссылкой на vesti.ru.
Счет в поединке на 36 минуте открыл нападающий каталонцев Усман Дембеле, однако незадолго до перерыва защитник "Сельты" Хонни восстановил статус-кво, забив "Барсе" гол "в раздевалку". Впрочем, футболисты гостей не собирались довольствоваться ничьей и усилиями Пако Алькасера вновь вышли вперед.
Однако через семь минут после этого прямую красную карточку получил защитник "сине-гранатовых" Серхи Роберто, который проиграл позицию и был вынужден совершать фол последней надежды, руками останавливая нападающего "Сельты". Этим и воспользовались подопечные Хуана Карлоса Унсуэ - на 82 минуте капитан хозяев Яго Аспас оказался наиболее проворным на добивании после отскока мяча и сделал счет ничейным 2:2. Правда, стоит признать, что в моменте с забитым голом он сыграл рукой, однако арбитр нарушения не зафиксировал.
После 33 матчей "Барселона" продолжает лидировать в Примере. В ее активе 83 очка, в то время как у ближайшего преследователя из мадридского "Атлетико" 71 балл при одной игре в запасе. "Сельта" же благодаря этой ничьей набрала 44 очка. Клуб из Виго занимает восьмую строчку в таблице чемпионата Испании.
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