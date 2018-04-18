Бывший вратарь «Интера» Сезар объявил о завершении карьеры

Бывший вратарь миланского "Интера" и сборной Бразилии Жулио Сезар объявил о завершении карьеры. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Последняя игра будет для меня замечательной, этим завершится огромный этап моей жизни. Последние 20 лет превзошли мои детские мечты.

Даже будучи ребенком, я не представлял себе такой карьеры. В субботнем матче я отдам дань тем, кто помог мне достичь всего в футболе, - команде "Фламенго" и ее болельщикам", - приводит слова Сезара Sky Sport Italia.

Игрок завершит карьеру после матча второго тура чемпионата Бразилии между "Фламенго" и "Атлетико Минейро", который состоится 21 апреля.