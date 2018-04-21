Арсен Венгер будет работать в "ПСЖ"
21 апреля 2018 09:16 55
Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" решил предоставить Арсену Венгеру одну из руководящих должностей в руководстве клуба. 68-летний специалист станет генеральным менеджером парижан, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
В ближайшее время "ПСЖ" пригласит Венгера на должность генерального менеджера. Арсен Венгер будет работать в паре с Томасом Тухелем, который сменит Унаи Эмери на посту главного тренера чемпионов Франции, считает "Спорт-Экспресс".
В пятницу Арсен Венгер объявил о том, что уйдет с поста главного тренера "Арсенала" по окончанию сезона. Венгер возглавил лондонцев в сентябре 1996 года. За это время он трижды привел "канониров" к победе в премьер-лиге и семь раз выигрывал Кубок Англии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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