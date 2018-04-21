Маскерано планирует вернуться из Китая в Аргентину

Бывший защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано может вернуться в аргентинский "Ривер Плейт", где он начинал карьеру. Зимой аргентинец перешел из "Барселоны" в китайский "Хэбэй Чайна Форчун", передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Контракт Маскерано с китайским клубом рассчитан до 2020 года. Однако не исключен уход 33-летнего футболиста. Хавьер хочет вернуться в "Ривер Плейт", где начинал свою карьеру. Клуб из Буэнос-Айреса постарается арендовать своего воспитанника.

Хавьер Маскерано выступал за "Ривер Плейт" с 2003-2005 годы, после чего перешел в бразильский "Коринтианс". Через год вместе с соотечественником, нападающим Карлосом Тевесом Хавьер отправился в английский "Вест Хэм". Пребывание в лондонском клубе было недолгим. Маскерано вскоре перешел в "Ливерпуль", где играл до 2010 года. С 2010 года до зимы 2018 аргентинец выступал за "Барселону".