Роналду согласился остаться в «Реале» после увеличения зарплаты на €9 млн - ДЕТАЛИ

Мадридский "Реал" готовится подписать новый контракт с форвардом Криштиану Роналду, сообщает Day.Az со ссылкой на championat.com.



По данным издания AS, руководство клуба намерено улучшить условия соглашения с Роналду. Португалец осведомлён о готовящемся предложении и положительно отреагировал на инициативу мадридцев.



Сообщается, что срок действия нового договора останется прежним - до июня 2021. Зарплата 33-летнего нападающего составит около € 30 млн в год. Ожидается, что соглашение будет подписано до чемпионата мира 2018 года в России.

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