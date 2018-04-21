Роналду согласился остаться в «Реале» после увеличения зарплаты на €9 млн - ДЕТАЛИ
21 апреля 2018 15:34 275
Мадридский "Реал" готовится подписать новый контракт с форвардом Криштиану Роналду, сообщает Day.Az со ссылкой на championat.com.
По данным издания AS, руководство клуба намерено улучшить условия соглашения с Роналду. Португалец осведомлён о готовящемся предложении и положительно отреагировал на инициативу мадридцев.
Сообщается, что срок действия нового договора останется прежним - до июня 2021. Зарплата 33-летнего нападающего составит около € 30 млн в год. Ожидается, что соглашение будет подписано до чемпионата мира 2018 года в России.
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