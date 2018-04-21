ФИФА забраковала инфраструктуру претендента на проведение ЧМ-2026

У инспекционной группы ФИФА появились вопросы по поводу качества стадионов по итогам визита в Марокко, претендующего на проведение ЧМ-2026, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Представители ФИФА потребовали у оргкомитета марокканской заявки дополнительные сведения, которые должны быть предоставлены во время второго незапланированного инспекционного визита.

Инспекционная группа провела в Марокко 3 дня, обследовав состояние стадионов, отелей, тренировочных баз и остальных объектов в Марракеше, Агадире, Танжере и Касабланке.

Руководитель заявочной кампании Мулай Хафид Эль-Алами, подтвердил, что заявка Марокко действительно нуждается в усовершенствовании.

В заявке Марокко отмечается, что $12,6 млрд страна потратит на строительство стадионов, тренировочных площадок, улучшение инфраструктуры и транспортной сети. Из этих средств $3 млрд уйдет на строительство девяти стадионов с нуля, перестройку пяти арен и подготовку 130 тренировочных площадок. Еще $3,2 млрд будет потрачено на строительство гостиниц.

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