Кенийская бегунья Черуйот стала победительницей Лондонского марафона
22 апреля 2018 18:05 115
Кенийская спортсменка Вивиан Черуйот одержала победу на Лондонском марафоне. Спортсменка показала время 2 часа 18 минут 31 секунда, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
Второе место заняла ее соотечественница Бриджит Косгей (2:20.13), третье - представительница Эфиопии Таделех Бекеле (2:21.30).
Лондонский марафон - один из шести крупнейших в мире. Входит в серию World Marathon Majors наряду с марафонами в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Берлине и Токио. Ежегодно в нем участвует около 40 тысяч человек. В 2018 году старт соревнованиям впервые в истории дала королева Великобритании Елизавета II.
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