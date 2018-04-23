«Наполи» в гостях победил «Ювентус» - ВИДЕО

"Ювентус" в домашнем матче 34-го тура серии А проиграл "Наполи" (0:1), передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.

Туринская команда теперь опережает оппонента лишь на 1 очко в борьбе за скудетто.

Ювентус - Наполи 0:1 (0:0, 0:1)

Дата проведения

22 апреля, 21.45, "Ювентус Стэдиум"

превью матча текстовый онлайн статистика

Гол:

0:1 - 90 Кулибали.

Ювентус - Буффон, Хеведес, Бенатия, Кьеллини (Лихтштайнер, 11), Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста (Манджукич, 71), Игуаин, Дибала (Куадрадо, 46).

Наполи - Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан (Рог, 80), Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 67), Кальехон, Мертенс (Милик, 61), Инсинье.

Предупреждения:

Бенатия (9), Асамоа (9), Альбиоль (16), Пьянич (27).

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