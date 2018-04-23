«Наполи» в гостях победил «Ювентус» - ВИДЕО
"Ювентус" в домашнем матче 34-го тура серии А проиграл "Наполи" (0:1), передает Day.Az со ссылкой на sports.ru.
Туринская команда теперь опережает оппонента лишь на 1 очко в борьбе за скудетто.
Ювентус - Наполи 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
22 апреля, 21.45, "Ювентус Стэдиум"
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 - 90 Кулибали.
Ювентус - Буффон, Хеведес, Бенатия, Кьеллини (Лихтштайнер, 11), Асамоа, Хедира, Пьянич, Матюиди, Дуглас Коста (Манджукич, 71), Игуаин, Дибала (Куадрадо, 46).
Наполи - Рейна, Хюсай, Альбиоль, Кулибали, Мариу Руй, Аллан (Рог, 80), Жоржиньо, Гамшик (Зелиньски, 67), Кальехон, Мертенс (Милик, 61), Инсинье.
Предупреждения:
Бенатия (9), Асамоа (9), Альбиоль (16), Пьянич (27).
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Нажмите на видео для просмотра:
Как Карабах добыл шестое чемпионство
Четвертый день Мемориала Гашимова - ФОТО
Кенийская бегунья Черуйот стала победительницей Лондонского марафона
Как "Локомотив" стал лучшим волейбольным клубом Азербайджана - ФОТО
Мамедова не спасла "Динамо-Казань" в последнем матче финала
-
22 Апр. 15:54 7 340
-
22 Апр. 21:03 3 688
-
22 Апр. 22:46 3 590
-
22 Апр. 11:47 3 178
-
00:10 2 698