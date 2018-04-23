Названы самые высокооплачиваемые футболист и тренер

Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси стал по итогам текущего сезона самым высокооплачиваемым футболистом, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации издания France Football, аргентинец за один сезон заработал €125 млн. Источник уточняет, что в данную сумму входят доходы футболиста от рекламных контрактов.

Вторым в списке самых высокооплачиваемых игроков стал форвард мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду. Его доходы за один сезон достигли €94 млн. Тройку лидеров рейтинга замыкает бывший одноклубник Месси, ныне выступающий за французский "ПСЖ" и сборную Бразилии Неймар - €81,5 млн.

Среди тренеров самым высокооплачиваемым специалистом признан наставник "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью. В активе португальца €26 млн.

После него в списке "богачей" идет итальянец Марчелло Липпи, возглавляющий сборную Китая (€23 млн), главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне (€22 млн), а также Зинедин Зидан (€21 млн), под руководством которого мадридский "Реал" ведет борьбу за третью победу в Лиге чемпионов подряд.

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