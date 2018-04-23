Азербайджанские гимнастки выиграли бронзу AGF Junior Trophy в командном зачете

23 апреля 2018 20:14

Первая сборная Азербайджана в составе гимнасток Дарьи Фаршбафшахрияри и Арзу Джалиловой в понедельник выиграла бронзовую медаль международного турнира по художественной гимнастике AGF Junior Trophy, проходящего в Баку.

По итогам выступлений гимнастки набрали 89,250 балла.

Первое место заняла сборная России в составе Лалы Крамаренко, Дарьи Трубниковой и Анастасии Сергеевой, набравшая 100,900 балла, а второе место - Анна Каменщикова и Яна Стрига из Беларуси с результатом 93,300 балла.

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