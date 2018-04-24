Маркус Эриксон: В Баку нтересная трасса со скоростными секторами и сложными поворотами

У гонщиков Sauber есть опыт выступления в Баку. В прошлом году Маркус Эриксон добился там своего лучшего результата в сезоне, финишировав 11-м, а Шарль Леклер выиграл гонку в Формуле-2. Day.Az со ссылкой на F1news.ru представляет читателям комментарии гонщиков касательно предстоящей гонки и впечатлений от бакинской трассы.

Маркус Эриксон: "Гран-При Азербайджана - первый в сезоне городской этап. Там интересная трасса со скоростными секторами и сложными поворотами. Её особенность - несколько извилистых отрезков вокруг крепости - там трасса сильно сужается, поэтому нужно пилотировать очень точно.

Ещё одна сложность - в настройках машины. Ключевую роль сыграет умение работать с резиной, ведь по ходу гонки шины сильно деградируют. С нетерпением жду этап в Баку и надеюсь выступить там так же уверенно, как в трех первых гонках сезона".

Шарль Леклер: "Я с нетерпением жду поездку в Баку - в прошлом году я отлично выступил там в Формуле-2. Мне очень нравятся городские трассы - они не прощают ошибок. Там отличная атмосфера и очень красивый вид на старый город и крепость.

На тренировках важно понять, как работать с резиной. Кроме того, на свободных заездах мы сможем подготовиться к сложностям этой трассы и найти подходящие настройки. Хочется поскорее вернуться за руль".

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