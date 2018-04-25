Гонщик команды Russian Time: Такую трассу, как в Баку, не встретишь в других странах

Такую трассу, как в Баку, не встретишь в других странах. Об этом в интервью "Москва-Баку" сказал гонщик команды Russian Time Формулы 2 и тест-пилот Формулы 1 Артём Маркелов.

"Я здесь с самой первой гонки, приезжаю участвовать третий раз. Скажу, что все на той же высоте, как и два года назад. Устроители соревнований знают, как быстро и качественно организовать трассу. Теперь все происходит намного быстрее. Если случается какая-то авария, то уже известно, как все быстро привести в порядок", - поделился впечатлениями Маркелов.

По словам гонщика, бакинская трасса отличается от других атмосферой, скоростью поворотов. "В Старом городе повороты достаточно узкие, своеобразные. Такие не встретишь в других странах. Но мы к ним уже приноровились, в принципе, знаем, что ждать от этой трассы", - добавил гонщик.

"Я живу в самом центре трассы, а моя семья поселилась в ее конце. Планируем пересекаться в Старом городе - Ичеришехер. Здесь все великолепно и радует глаз: дома, архитектура... В планах сходить с семьей в ресторан, но не сейчас, позже. А пока, хочу пожелать себе и нашим участникам удачи и чистой борьбы", - отметил Маркелов, рассказывая об ожиданиях о Баку.