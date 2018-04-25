Гонщик команды Russian Time: Такую трассу, как в Баку, не встретишь в других странах
Такую трассу, как в Баку, не встретишь в других странах. Об этом в интервью "Москва-Баку" сказал гонщик команды Russian Time Формулы 2 и тест-пилот Формулы 1 Артём Маркелов.
"Я здесь с самой первой гонки, приезжаю участвовать третий раз. Скажу, что все на той же высоте, как и два года назад. Устроители соревнований знают, как быстро и качественно организовать трассу. Теперь все происходит намного быстрее. Если случается какая-то авария, то уже известно, как все быстро привести в порядок", - поделился впечатлениями Маркелов.
По словам гонщика, бакинская трасса отличается от других атмосферой, скоростью поворотов. "В Старом городе повороты достаточно узкие, своеобразные. Такие не встретишь в других странах. Но мы к ним уже приноровились, в принципе, знаем, что ждать от этой трассы", - добавил гонщик.
"Я живу в самом центре трассы, а моя семья поселилась в ее конце. Планируем пересекаться в Старом городе - Ичеришехер. Здесь все великолепно и радует глаз: дома, архитектура... В планах сходить с семьей в ресторан, но не сейчас, позже. А пока, хочу пожелать себе и нашим участникам удачи и чистой борьбы", - отметил Маркелов, рассказывая об ожиданиях о Баку.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Соперник Азербайджана назвал расширенный состав на Евролигу
Российская гимнастка завоевала золото AGF Junior Trophy в упражнениях с булавами
Точный гороскоп на среду
Скончался заслуженный артист Азербайджана
В России задержан педофил-армянин
İran şahının mumiyası tapılıb - FOTOLAR
Первый из подельников Саргсяна сбежал из Армении - ПОДРОБНОСТИ
В Facebook впервые раскрыли правила удаления постов
Премьер Турции отверг призыв ПАСЕ перенести выборы
В Азербайджане пресечена контрабанда крупной партии героина
Пашинян: Оппозиция Армении не прервет акции протеста
Террористом в Торонто оказался Алек Минассян - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
В Иране найдена мумия предпоследнего шаха
-
24 Апр. 12:05 8 780
-
24 Апр. 13:42 8 112
-
24 Апр. 19:45 5 518
-
24 Апр. 18:53 4 926
-
24 Апр. 12:36 4 468