«Реал» победил «Баварию» в первом матче полуфинала Лиги чемпионов - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО
26 апреля 2018 09:29 925
07:09
Мюнхенская "Бавария" на своем поле уступила мадридскому "Реалу" со счетом 1:2 в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает "Советский спорт".
Счет в матче открыл полузащитник хозяев Йозуа Киммих на 28-й минуте встречи. Ответный гол на свой счет записал Марсело в концовке первого тайма, Марко Асенсио вывел команду вперед.
Ответная игра состоится в Мадриде 1 мая.
Лига чемпионов. 1/2 финала. 1-й матч
Бавария (Мюнхен, Германия) - Реал Мадрид (Мадрид, Испания) - 1:2
Голы: 1:0 - Киммих - 28, 1:1 - Марсело - 44, 1:2 - Асенсио - 57
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09:29
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