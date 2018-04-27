Гран-при Азербайджана Формулы-1 входит в топ-10 популярных событий у туристов

Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших событий у туристов на майские праздники 2018 года.

Рейтинг майских праздничных фестивалей сделан по данным анализа их туристической привлекательности и уникальности.

Фестиваль ледоколов в Санкт-Петербурге, гастрофестиваль "Крупная рыба/Big Fish 2018" в Светлогорске (Калининградская область), экопраздник "День гуся" в Кологриве (Костромская область), гастрофестиваль "Чак-чай" в Болгаре (Татарстан), праздник "Первая борозда" в усадьбе Шахматово (Московская область), Фестиваль тюльпанов под Новоузенском (Саратовская область), фестиваль "Амурское Албазино" в Благовещенске (Амурская область), праздник пиона "Воронцовый край" в Викторополе (Белгородская область), Elbrus Race 2018 в Терсколе (Кабардино-Балкария) и Гран-при Азербайджана Формулы-1 в Баку входят в первую десятку событий у туристов в майские праздники.

http://turstat.com/besteventsmayholidays2018

Гран-при Азербайджана Формулы-1 проходит с 27 по 29 апреля в Баку на городской трассе Baku City Circuit. Лидирует в чемпионате Себастьян Феттель из Ferrari.

В 2017 году Гран-при Азербайджана Ф-1 в Баку посетило около 8 тысяч иностранных туристов, а туристы из России были на первом месте среди иностранцев.