Известный футболист забил гол рукой и сознался - ВИДЕО

Французский нападающий "Марселя" Флориан Товен коснулся мяча рукой при взятии ворот "Ред Булл Зальцбург" в полуфинальном матче Лиги Европы, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Видео опубликовано на Youtube-канале Football Goals and Highlights.

Француз открыл счет в матче на 15-й минуте, замкнув передачу со штрафного Димитри Пайета. На повторе можно заметить, что после касания головой мяч попадает в руку нападающего. После матча Товен подтвердил, что касание рукой было.

"Мой гол? Я видел, что Пайет мяч будет подавать мяч на дальнюю штангу, я ударил его головой, но также немного коснулся его рукой", - приводит слова игрока издание Goal.

Матч завершился победой французского клуба со счетом 2:0. Ответный поединок пройдет уже в Зальцбурге 3 мая.

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