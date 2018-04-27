Пилоты Aston Martin Red Bull Racing погонялись на Ниве в Гобустане - ФОТО - ВИДЕО

Участники Гран-при Азербайджана Формулы-1, пилоты команды Aston Martin Red Bull Racing Дэниэль Риккардо и Макс Ферштаппен провели необычную гонку в заповеднике Гобустан. Об этом сообщили Trend организаторы мероприятия, передает Day.Az.

Макс, в качестве водителя, и Даниэль на месте пассажира, состязались с местными автолюбителями на ЛАДА Нива 4х4. В интервью после гонки, пилоты поделились своими впечатлениями.

Макс Ферстаппен: "Было весело! Очень много скал, но это был хороший день. Очень необычно, что такой пейзаж как в Гобустане, расположен так близко к морю, здесь красиво. Что касается вождения, да, мы немного посоревновались с местными ребятами на такой же машине. Они, конечно, знают местность лучше, но мы водим быстрее, я думаю".

Комментируя езду Макса, Дэниэль на пассажирском сидении признался, что несмотря на то, что он доверяет способностям своего напарника, было несколько нервных моментов: "К счастью, ЛАДА прекрасно справилась. Каждый раз, когда Макса заносило, я чувствовал, что он справится с управлением, но определенно было несколько опасных моментов".

Макс ответил, что не хотел напугать своего товарища: "Я не пытался напугать Дэниэля, но сам знаю, что когда ты на пассажирском сидении - это всегда немного страшнее, потому что ты не контролируешь ситуацию. Но, думаю, все было под контролем, без приключений".

Гран-при Азербайджана Формулы 1 проходит в Баку 27-29 апреля. Протяженность гоночной трассы составляет чуть более шести километров. Ширина самого широкого участка трека - 13 метров, а самый узкий участок - вокруг Ичеришехер: ширина седьмого и восьмого поворотов составляет 7,6 метра. Старт и финиш - площадь Азадлыг. Здесь также установлены боксы команд, пит-лейны и паддок-клуб.

Гобустан, или Гобустанский государственный исто­ри­ко-ху­дожественный заповедник - археологический заповедник в Азербайджане, к югу от Баку, на территории Гарадагского и Апшеронского районов, представляющий собой равнину, расположенную между юго-восточным склоном Большого Кавказского хребта и Каспийским морем, и частью которой является культурный пейзаж наскальных рисунков, расположенный на территории 537 гектаров. В 2007 году культурный ландшафт наскальных рисунков Гобустана был включён в список памятников Мирового культурного наследия ЮНЕСКО.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook

Нажмите на видео для просмотра:

